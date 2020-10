Warnstufe "Rot" im Landkreis

Damit wurde die Corona-Alarmstufe "Rot" erreicht. Im Vorgriff auf die zu erwartende Rückmeldung der Corona Task-Force, arbeitet die Kreisverwaltung an einer Zusammenstellung weiterer zielgerichteter Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens. Neben einer bereits veröffentlichen Allgemeinverfügung, die am Donnerstag, 22. Oktober, in Kraft tritt, wird an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, die geltenden Kontakt- und Hygienebeschränkungen akribisch einzuhalten und vor allem auch auf nicht notwendige Kontakte zu verzichten.

Grafik: Kreisverwaltung Cochem-Zell

