Leitung der Inneren Medizin Ã¼bernommen

Dr. med. Ekkehart Walle hat die Leitung der Abteilung Innere Medizin I - Gastroenterologie, Kardiologie des Marienkrankenhauses Cochem bereits von 2013 bis 2015 geleitet. "Wir freuen uns sehr, dass Dr. Walle sich für uns entschieden hat", sagt die Ärztliche Leiterin des Hauses, Amelie Zühlke. "Mit ihm hat unser Krankenhaus einen hochqualifizierten Chefarzt zurückgewonnen, der mit dem Haus, unseren Mitarbeitern und den Menschen in Cochem bereits bestens vertraut ist."

Der Vater eines erwachsenen Sohnes hatte 2015 aus privaten Gründen eine Stelle in seiner Heimatstadt Bad Berleburg übernommen. "Ich habe das Marienkrankenhaus 2015 nur ungern verlassen, damals hatte mich die schwere Erkrankung meines Vaters dazu bewogen, die freigewordene Chefarzt-Position in meinem Heimatkrankenhaus anzunehmen", sagt er. Nach Cochem ist er im vergangenen Jahr gerne zurückgekommen: "Insbesondere die fürsorgliche Mitarbeit der ärztlichen und pflegerischen Kräfte, das familiäre Miteinander in einem der schönsten Krankenhäuser, die bodenständige Bevölkerung und die landschaftlich unglaublich schöne Umgebung an der Mittelmosel haben es mir nicht schwer gemacht, erneut die innere Abteilung des Marienkrankenhauses zu übernehmen."

Derzeit prägt die Covid-19-Pandemie die Arbeit des Chefarztes. "Wir haben eine Station zur reinen Isolierstation umgewidmet, die mit zusätzlichen Beatmungsgeräten ausgestattet ist. Dort können zeitgleich knapp zehn Patienten mit Covid-Infektionen aller Schweregrade behandelt werden", berichtet Walle. Er weist insbesondere auf die Bedeutung der Pflegefachkräfte für die Gesundheitsversorgung hin: "Wir haben hier ein tolles Team, aber die Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch sehr groß. Was sie leisten, ist enorm!"

Ein Schwerpunkt der Abteilung soll in Zukunft entsprechend der fachlichen Ausrichtung des neuen Chefarztes, der Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie ist, im gastroenterologischen Bereich liegen. "Die Kassenärztliche Vereinigung Koblenz hat uns bereits die Ermächtigung zur Durchführung ambulanter Gastroskopien ausgesprochen", so Walle. "Im neuen Team mit dem chirurgischen Chefarzt Professor Brauer und dem interventionell tätigen Radiologen Dr. Steil können wir auch Tätigkeitsfelder abbilden, die eigentlich großen klinischen Zentren vorbehalten sind. Auch die konventionelle Kardiologie wird in der Abteilung mit entsprechender Facharztexpertise hochgehalten und möglicherweise auch zukünftig ausgebaut."

Weitere Informationen unter: www.marienkrankenhaus-cochem.de

Foto: Marienkrankenhaus Cochem