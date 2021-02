Lottospieler aus Kreis Cochem-Zell gewinnt Ã¼ber 850.000 Euro

Roller gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 21. auf 22. Februar, zwischen 23 und 7 Uhr, ist in Obermendig ein Roller gestohlen worden.Der Roller wurde aus einer Hofeinfahrt in der Straße "Wasserschöpp" entwendet. Das Zweirad ist weiß und hat beidseitig eine rote Typenaufschrift "tapo". Zudem ist an der Front ein auffälliger Zusatzscheinwerfer durch den Eigentümer nachgerüstet…