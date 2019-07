Loulouga wechselt zur Spvgg Cochem

Hanggrundstück in Sehlem brennt

Sehlem. Am Samstag, 6 Juli, kam es gegen 14.45 Uhr zu einem Brand in Sehlem, Am Gemeinenberg. Aus bisher ungeklärter Ursache ist auf einem unbebauten Grundstück ein Feuer ausgebrochen, welches sich aufgrund der herrschenden Trockenheit schnell in Richtung der Straße Auf dem Altenberg ausgebreitet hat.