Mehr als nur Einkaufen...

Mehr Impfangebote im Rhein-Hunsrück-Kreis & geänderte Zeiten

Hunsrück/Nahe. Es ist gelungen, im Dezember 14 zusätzliche Impfangebote im ehemaligen Landesimpfzentrum (ehemaliges SCONTO-Möbelhaus) in Simmern zu ermöglichen! "Mit den Impfmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz können wir als Landkreis im Dezember 19 Impfangebote für die Bürgerinnen und Bürger realisieren. Hinzu kommen die Zusatzangebote zum Impfen aus der Ärzteschaft und der Impfbus. So kommen wir bei der Immunisierung im Landkreis Schritt für Schritt voran", so die Erste Kreisbeigeordnete Rita Lanius-Heck.