Mehrere Promillefahrten

VG Cochem. In der Verbandsgemeinde Cochem sind am Wochenende der Polizei mehrere Alkoholsünder ins Netz gegangen. Am Freitagmorgen, 12. Juni, 6.40 Uhr, machte ein 25-jähriger Mann aus dem Oberallgäu den Auftakt. Er fuhr mit seinem Pkw die K22 von Senheim kommend in Richtung Cochem-Brauheck. Kurz vor dem Cochemer Stadtteil kollidierte er mit einem Vorderrad mit…

weiterlesen