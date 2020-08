Mit 115 km/h auf der "Pano"

Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Verursacher flieht

Boxberg. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 39 bei Boxberg wurde ein Motorradfahrer verletzt, als er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste. Am Donnerstag, 20. August, gegen 15.20 Uhr, war ein 55 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Viersen in einer Gruppe auf der K 39 von Gelenberg in Richtung Boxberg unterwegs. In einer Kurve kam den Fahrern ein weißes Auto auf deren Fahrbahn…