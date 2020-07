Mit Sagen die heimische Region neu entdecken

Der Sommer 2020 ist anders. Für viele wird es wohl ein Sommer in Deutschland werden - und eine Chance, direkt vor der Haustür Neues zu entdecken. Die Doku "Das sagenhafte Land - eine Sommerreise durch den Südwesten" zeigt überraschende Perspektiven auf zauberhafte Landschaften im Südwesten, die sich mit alten Sagen und Legenden verbinden, erzählt von Menschen vor Ort, die eine Nähe zur Natur leben. Teil eins besucht eine Schäferin auf der Schwäbischen Alb und ein Winzerpaar an der Moselschleife. In Teil zwei erklettert sich ein Sportler den gigantischen Rotenfels an der Nahe und es geht zum Fluss Kinzig in Schiltach, wo 100 Jahren Pause Schwarzwald-Flößer wieder in alter Tradition Tannenholz zum Rhein transportieren. Zu sehen ist die zweiteilige Doku mittwochs, 22. und 29. Juli, jeweils um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

22. Juli: erdverbunden -Schafzucht auf der Schäbischen Alb, Weinanbau an der Mosel



Die erste Folge "Das sagenhafte Land" beginnt bei einer Schäferin, die eine alte Tradition fortsetzt: Johanna von Mackensen lebt mit ihren Tieren an den Hängen des Lautertals auf der Schwäbischen Alb. Hier windet sich die Große Lauter malerisch zur Donau hin. Seit dem 15. Jahrhundert prägte die Wanderschäferei die Landschaft. Noch vor 150 Jahren grasten über eine Million Schafe auf der Schwäbischen Alb. Aus dichten Buchenwäldern entstand so die heute bekannte Wiesenlandschaft, mit einem der artenreichsten Ökosysteme Europas. Die Reise geht weiter nach Rheinland-Pfalz: An der malerischen Moselschleife in Cochem-Zell betreiben Angelina und Kilian Franzen Weinanbau in schwieriger, aber wunderschöner Steillage. Das Winzerpaar aus dem Örtchen Bremm nutzt eine Einschienen-Zahnradbahn, die sich in abenteuerlichen Windungen 500 Meter lang den Weinberg hinaufschlängelt. So können sie die Sonnenlage ihres handgemachten Weines bearbeiten. Das dauert drei- bis viermal so lange wie in flachen Lagen. Und trotzdem gelingt es ihnen, jährlich 90.000 Flaschen abzufüllen.



29. Juli: Höhenluft - Schwarzwälder Flößer, Klettern am Rotenfels in Rheinland-Pfalz



Im zweiten Teil unternimmt "Das sagenhafte Land" im Südwesten eine Reise rauf ins Schwarzwälder Fachwerkstädtchen Schiltach - und in die Vergangenheit. Der Fluss Kinzig transportierte von hier aus jahrhundertelang das Holz des Schwarzwaldes bis zum Rhein. Von dort ging es weiter zu den Städten entlang des Rheins, manchmal bis in die Niederlande. Zahlreiche Schiffe und Städte wurden demnach aus Schwarzwaldtannen gebaut. 1894 fuhr das letzte Floß die Kinzig hinunter. Mehr als 100 Jahre später wurde die Tradition wieder aufgenommen: Der Verein der Schiltacher Flößer mit Floßmeister Thomas Kipp unternimmt heute wieder Floßfahrten die Kinzig hinab und sorgt für den Erhalt der alten Handwerkstechniken. Weiter geht es zur höchsten Felswand zwischen den Alpen und Skandinavien, der Rotenfels bei Traisen in Rheinland-Pfalz, 1.200 Meter breit, 202 Meter hoch. Der Berg Rotenfels mit seiner sanften Gipfelhochfläche hat seinen Namen von der auffallenden Südwestwand aus rötlichem Rhyolith, die steil zum Fluss Nahe herabfällt. Die vermutlich größten Fans dieser Steilwand finden sich um den Kletterer Michael Lohr in der lokalen Sektion des Alpenvereins. Nur sehr erfahrene Kletterer können diesen Gipfel bezwingen. Vorsichtig bewegen sie sich im Naturschutzgebiet Rotenfels, um die Natur mit ihren Greifvögeln und dem einzigartigen Biotop nicht zu zerstören.



Sendung "Sagenhaftes Land - eine Sommerreise durch den Südwesten", zweiteilige Doku, mittwochs, 22. und 29. Juni 2020, jeweils um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

