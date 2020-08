Motorradfahrer schwer verletzt

An der Einmündung zur K 34 in Richtung Valwigerberg übersah eine Pkw-Fahrerin, so die Polizei, einen entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden und bevorrechtigten Biker. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Symbolfoto: Archiv