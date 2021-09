Musikalische SolidAHRitätstour

Start ist am Freitag, 3. September, ab 18.30 Uhr, auf dem Schulhof in Ernst. Am samstag, 4. September, 11 bis 13 Uhr, spielen die Musiker auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach und von 16 bis 18 Uhr im Rahmen des Hafenfestes in Ingelheim. Der Tour-Sonntag startet um 11 Uhr an der "Sunset Walk Vinothek" in Bingen. Das Abschlusskonzert beginnt um 16 Uhr auf dem Postplatz in Kaisersesch.

Der Tour-Erlös fließt an die Initiative "Moselkrampen hilft Altenahr". Info: 0 15 15 / 9 44 45 74.

Symbolfoto: Pixabay