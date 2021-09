Nachhaltig, massiv und erfolgreich +++Mit Video+++

Von Mario Zender

Wenn Matthias Oster aus Bremm von Nachhaltigkeit spricht, hat der Geschäftsführer des Möbelunternehmens »Dawost« viel zu erzählen. Denn das Thema ist seit Jahren, in dem zehn Mitarbeiter umfassenden Unternehmen, Programm. Kein Möbelstück des Bremmer Unternehmens wird mit Plastik verpackt, die Hölzer für die massiven Kinderstühle, Betten oder Schränke sind allesamt aus Deutschland oder den direkten Nachbarländern. »Uns ist wichtig, dass wir in diesem Bereich eine absolute Vorreiterrolle eingenommen haben«, sagt Matthias Oster.

Dabei hat der 36-Jährige von Berufs wegen nicht immer etwas mit hochwertigen Möbeln zu tun gehabt. Denn der gelernte Fachinformatiker war eigentlich in einer ganz anderen Branche beruflich unterwegs. Bis er irgendwann mit seinem Vater Hermann, der ein begnadeter Schreinermeister ist, über Kindermöbel sprach. Dann setzten sich die beiden hin und entwickelten einen ergonomisch ausgefeilten und hochwertigen Massivholz-Kinderstuhl.

Und der Erfolg gab ihnen Recht und die Marke »Tissi« wurde gegründet. Der massive Kinderstuhl läuft seit seiner Erfindung wie »geschnitten Brot«.

Doch das ist noch nicht alles, was den Erfolg des Produkts ausmacht. »Wir wurden im Jahr 2017 von der Zeitschrift Ökotest ausgezeichnet«, erzählt Matthias Oster im WochenSpiegel-Gespräch. Die Zeitschrift hatte damals Kinderstühle getestet und Oster konnte mit seiner kleinen Möbelfirma selbst Branchenriesen hinter sich lassen. »Wir waren die einzige Firma, die je von Ökotest mit ,sehr gut‘ für einen Kinderstuhl ausgezeichnet wurde.« Das hatte auch Auswirkungen auf die weiteren Geschäfte der Bremmer Firma, die neben dem Hauptsitz auch noch ein Lager in Briedern und zwei Büros in Polen unterhält. Denn plötzlich liefen Bestellungen aus der ganzen Welt ein. Mittlerweile hat sich Oster gemeinsam mit seinem Vater Hermann weitere »Bestseller« einfallen lassen. So etwa einen Lernturm aus massiver Buche. Besonderen Erfolg hat Oster mit seinem Team auch mit einer Idee für die Gastronomie. So hat er ein massives Kinderbett entworfen, das sich in wenigen Sekunden zusammenklappen lässt. »Durch das Massivholz ist es wesentlich langlebiger als die normalen Kunststoff-Kinderbetten. Und die Kunden erhalten eine zehnjährige Garantie.«

Und das kommt am Markt an. So ist es nicht verwunderlich, dass Oster mit seiner Firma »Dawost« mittlerweile seine Kindermöbel in die ganze Welt liefert. Und das in nachhaltiger Form, »nicht in Kunststoff oder Plastik verpackt, sondern in nachhaltig hergestellter Pappe«, wie Oster betont.

Weitere Informationen: www.tissi.de