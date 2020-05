15. Mai 2020 Artikel teilen





Neue Öffnungszeiten der Teststation

Cochem. Die Corona-Teststation im Innenhof der Kreisverwaltung in Cochem ist weiterhin in Form eines "Drive-In" organisiert. Diese ist in der 21. Kalenderwoche am Montag und Mittwoch, 18. und 20. Mai, jeweils von 10 bis 12 Uhr, geöffnet.