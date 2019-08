Neue Weinmajestäten - neue Torte

Die zweijährige Amtszeit von Weinkönigin Lisa I. und ihrer Weinprinzessin Bichi nähert sich ihrem Ende. Am Freitag, 23. August, übergeben sie im Rahmen des Weinfests das Zepter an die neue Weinkönigin Lisa II. und ihre Weinprinzessinnen Lorena und Gina. "Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es waren annähernd 100 Auftritte in den vergangenen zwei Jahren. Höhepunkte waren die Besuche in China und New York", blickt die scheidende Weinkönigin zurück.

Genau wie ihre Vorgängerinnen durften auch die neuen Weinmajestäten eine Torte kreieren, die jetzt im Hotel-Café Germania von ihnen und vom Geschäftsführer Herbert Budweg vorgestellt wurde. "Sie ist noch nicht fertig", flachste Budweg noch Minuten vor der Präsentation der rund vier Kilogramm schweren Torte, die in den kommenden zwei Jahren in der Germania die Torte des Monats August sein wird.

Die neuen Weinmajestäten sind zurzeit noch Schülerinnen des Martin-von-Cochem-Gymnasiums, das sie im Frühjahr 2020 mit dem Abitur in der Tasche verlassen wollen. "Ihr seid in der Lage ein gutes Team zu werden", verteilte Stadtbürgermeister Walter Schmitz bereits Vorschlusslorbeeren an die Königin und ihre Prinzessinnen.

