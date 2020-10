Neuer Chefarzt im Marienkrankenhaus

Brauer, der 1962 in Berlin geboren wurde, ist Professor für Chirurgie und war zuletzt Chefarzt der chirurgischen Abteilung am Krankenhaus im sächsischen Grimma. Der 57-Jährige, der in Regensburg und München studierte, forschte in den USA unter anderem an der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore. Lange Jahre war der Facharzt für Chirurgie mit den Schwerpunkten Gefäß-, Unfall- und Viszeralchirurgie am Klinikum rechts der Isar tätig, bevor er 2012 als Chefarzt die Leitung der chirurgischen Abteilung der Münchener Schreiber Klinik übernahm. Seit 2007 ist Brauer außerdem Professor für Chirurgie der Technischen Universität München.

"Er verfügt über eine breitgefächerte Expertise, interessanterweise sowohl in der Bauchchirurgie und der Schilddrüsenchirurgie als auch in der Unfallchirurgie, wodurch auch eine ganz enge Zusammenarbeit mit den Abteilungen der Inneren Medizin möglich wird", sagt Amelie Zühlke, Ärztliche Direktorin des Marienkrankenhauses Cochem. "Gemeinsam mit meinem neuen Team möchte ich den Menschen in Cochem und Umgebung auch weiterhin eine umfassende, wohnortnahe medizinische Versorgung bieten – rund um die Uhr und in ausgezeichneter Qualität", so Prof. Brauer. Besonders wichtig seien ihm die ausführliche Beratung der Patienten und ihrer Angehörigen vor einem Eingriff, zum anderen ein enger Kontakt mit den niedergelassenen Ärzten in der Region.

Foto: privat

www.marienkrankenhaus-cochem.de