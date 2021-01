Pegel an der Mosel steigen weiter an

Get Research Papers On Mathematical Modelling from American writers with world-class 24/7 support through Ultius. Read actual samples, customer reviews and explore Nach Schnee und Tauwetter kommt es an der Mosel nun zu Hochwasser. Mehrere Straßen entlang des Flusses sind bereits gesperrt, in vielen Orten räumen die Eigentümer ihre Keller.

Für Mosel, Saar und Sauer kündigte die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Donnerstag zunächst steigende Wasserstände bis Sonntag an. „Am Pegel Trier ist ein Anstieg bis in den Bereich von 900 Zentimetern möglich." Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von stärkeren Regenfällen in den kommenden Tagen. Am Freitagabend beziehungsweise in der Nacht zu Samstag lassen, laut Hochwassermeldezentrum Mainz, die Niederschläge im Südwesten erneut zeitweise nach. Am Samstag anhaltendes Tauwetter und Dauerregen, abends Entspannung der Tauwetterlage. Am Sonntag deutlich nachlassende Niederschläge und Absinken der Schneefallgrenze.

Das Hochwassermeldezentrum Mainz geht aktuell von einem Höchststand am Pegel Trier von bis zu 7,75 Meter aus.

Die aktuellen Pegelstände finden Sie hier!

https://www.hochwasser-rlp.de/pegeluebersichten/uebersicht/flussgebiet/mosel