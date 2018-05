Zum 22. Mal werden sich die Fans der Traktormarke "Holder" am Moselland-Museum treffen und ihre liebevoll gesammelten und restaurierten Schätzchen ausstellen. Die Palette reicht vom kleinen Einachs-Schlepper der E-Serie, dem berühmten Knicklenker der A-Serie bis zu Kleinschleppern der B-Serie. Die Ausstellung bietet einen guten Überblick von den Vorkriegsmodellen bis in die heutige Zeit. Am Samstagmittag, 11 Uhr, startet eine große Schlepperrundfahrt unter dem Motto "Holder in Aktion". Anschließend sind ab 14 Uhr einige der Traktoren beim Pflügen, Fräsen und Eggen zu bewundern. Ein kleiner Teilemarkt rundet das Angebot ab.

Neben interessanten Dieselgesprächen rund um den "Bitbomber" - bei einem frisch gezapften Bier oder einem guten Schoppen - sorgt am Samstagabend, ab 20 Uhr, die Coverband "TNO" für Unterhaltung. Süßes und Herzhaftes, gibt es an allen Tagen in "Philipp‘s Bistro" - direkt am Festplatz.

Fotos: Moselland-Museum

www.myholder.de

www.moselland-museum.de