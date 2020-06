Polizist gewinnt "Laufduell"

Die Geschichte: Gegen 22.45 Uhr wollte eine Streife der Cochemer Polizei einen Rollerfahrer auf der alten Moselbrücke kontrollieren. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen und versuchte, zu entkommen. Vor einem Café in der Innenstadt hielt er schließlich an und flüchtete zu Fuß weiter. "Das war in diesem Fall die wirklich schlechteste Wahl", so Eva Haimann, Sprecherin der Polizeidirektion Mayen schmunzelnd. Der ihn verfolgende Polizist war ein ehemaliger Spitzensportler und der Flüchtende war chancenlos. Grund für die Flucht: Der Mann hatte vor seiner Fahrt einen Joint geraucht und eine kleine Menge Cannabis dabei. Nun warten ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren auf ihn.

Symbolfoto: Archiv