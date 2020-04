Protestaktion: Hotel-Mitarbeiter "präsentieren" ihren Unmut

Auch im Kreis Cochem-Zell beteiligen sich Gastronomen an der bundesweiten Aktion „Leere Stühle". Im Moselort Ellenz-Poltersdorf haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hotels „Ellenzer Goldbäumchen" am Straßenrand protestiert. Sie möchten damit die Forderung nach einer raschen Festlegung eines Datums für eine Wiedereröffnung ihrer Betriebe, für die Aufstockung und Ausweitung der Soforthilfen sowie steuerliche Erleichterungen unterstreichen. Durch die Zwangsschließung geraten viele Betriebe in Existenznöte. Das Hotel „Ellenzer Goldbäumchen" hat seit dem 19. März komplett geschlossen. Betriebsleiter Mirko Kraemer: „Wir haben alle 15 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Dadurch, dass keine Touristen kommen, können wir auch keinen Straßenverkauf machen." Wann es endlich wieder losgehen kann, weiß auch Mirko Kraemer noch nicht genau: „Realistisch gehen wir von Pfingsten aus. Wir hoffen von Woche zu Woche." Um auf die katastrophale Situation der Betriebe aufmerksam zu machen, hat sich auch das Ellenz-Poltersdorfer Hotel dazu entschlossen, bei der Aktion „Leere Stühle" teilzunehmen. „Geplant ist, dass wir das hier jeden Freitag machen. Bis sich endlich etwas für die Betriebe tut".

