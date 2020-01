Schnäppchen oder Kuckucksei?

Manche Sachen sind auch geschenkt zu teuer. An diese Tatsache dürfte auch so mancher Beteiligter denken, der in die aktuellen Verhandlungen um die Übernahme eines defizitären Golfplatzes auf den Höhen über Cochem dabei ist. Das rund 75 Hektar große Areal, einst Aushängeschild des direkt angrenzenden Ferienparks, will dessen Eigentümer offenbar loswerden. Der niederländische Ferienparkbetreiber "Roompot" bietet nun der Verbandsgemeinde das Grundstück zum Schnäppchenpreis für einen symbolischen Euro an. Dazu ist das Unternehmen nach WochenSpiegel-Informationen offenbar auch noch bereit, tief in die Tasche zu greifen, damit sie das ungeliebte "Green" losbekommt. Angeblich sind die Niederländer bereit, bis 700.000 Euro dafür zu zahlen, dass man ihnen die "Last" des Golfplatzes abnimmt.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, entsprechende Gespräche mit "Roompot" zu führen. Doch das "Schnäppchen" könnte sich zum "unmoralischen Angebot" entwickeln. Denn nicht wenige fragen sich, wie die Verbandsgemeinde es schaffen soll, eine Golfanlage wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben, wenn das schon ein Großkonzern wie "Roompot" nicht schafft. Einer der Kritiker ist der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans Bleck: "Golfsport ist keine zentrale Aufgabe der Daseinsvorsorge der Verbandsgemeinde." Unabhängig davon ist Bleck der Meinung, dass ein Wirtschaftsunternehmen wie "Roompot" nicht einfach Land verschenkt, ohne dass dabei, so Bleck wörtlich, ein "Pferdefuß" dranhängt. "Roompot rechnet wie alle Großkonzerne mit der dritten Stelle hintern Komma. Und nun sind sie offenbar zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Golfplatz nicht wirtschaftlich betrieben werden kann", so Bleck. Ähnlich sieht es auch der Ortsbürgermeister der Gemeinde Dohr, Toni Göbel: "Die Holländer sind clevere Kaufleute und wenn diese eine Chance sehen würden, dass der Golfplatz ohne oder nur mit einem geringen Defizit betrieben werden könnte, würden sie ihn weiter betreiben. Aber das Defizit wird so groß sein, dass man sich von dem Golfplatz trennen muss."

VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz scheint auch kein Anhänger einer Übernahme des Golfplatzes durch die Verbandsgemeinde zu sein: "Wir können nicht händeringend daran interessiert sein, einen Golfplatz zu bekommen. Auch nicht für einen symbolischen Euro. Das oberste Ziel muss sein, dass die Golfanlage in privaten Händen bleibt und dort erfolgreich geführt wird. Das wäre für alle Beteiligten das Beste", so Lambertz. Sollte im Rahmen eines privaten Betreibers die "Übernahme von Grund und Boden durch die öffentliche Hand von Nöten sein", stelle sich aber für Lambertz die Frage, ob das dann gegebenenfalls die Verbandsgemeinde oder doch besser die Ortsgemeinde tun solle. Manfred Ostermann, Präsident des Golfclubs Cochem, kann hingegen die Verbandsgemeinde nur ermutigen, den Platz zu übernehmen. "Warum denn nicht, hier bekommt sie doch über 70 Hektar tolles Land geschenkt. Und das ohne großes Risiko."

