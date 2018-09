Silber für Bruttig-Fankel

Die Entscheidung, die von Innenminister Roger Lewentz bekanntgegeben wurde, ist im Moselort mit großer Freude aufgenommen worden: "Ein wirklich toller Erfolg! Ich danke, auch im Namen von Ortsbürgermeister Rainer Welches, den vielen Unterstützern, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben. Danke an die Projektgruppe, unter Leitung von Tine Grünewald sowie an unsere zahlreichen Vereine und die Bürgerinnen und Bürger, die in welcher Form auch immer die Bewerbung unseres Ortes unterstützt haben. Wir sind alle sehr stolz", so der 1. Beigeordnete Mario Zender.

Die Siegerehrung für die teilnehmenden Gemeinden der Sonderklasse findet am Freitag, 16. November, 14 Uhr, in der Fruchthalle in Kaiserslautern statt.

Foto: Zender

