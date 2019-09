St. Raphael CAB feierte 10. Geburtstag

Zum runden Geburtstag waren zahlreiche Gäste in die Caritas Werkstatt gekommen. Franz Josef Bell, Prokurist der St. Raphael CAB: "Wir blicken auf das zehnjährige Bestehen und die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens zurück. Wir haben unsere Angebote in der Alten- und Behindertenhilfe im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich und bedarfsgerecht ausgebaut. Ein sichtbares Zeichen dafür sind beispielsweise die abgeschlossenen und aktuellen Bauprojekte, mit denen wir unter anderem die Regionalisierung und die Dezentralisierung der Arbeits- und Begleitangebote für Menschen mit Behinderung weiter vorantreiben." So errichtet die St. Raphael CAB derzeit eine neue Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Adenau. Kurz vor der Fertigstellung steht das Bauprojekt "Lebensraum Kues", mit dem ein neues Wohn- und Betreuungsangebot für Menschen mit Behinderung geschaffen wird. Mit dem Bauprojekt "Wohnen in Mayen" entsteht bis Ende 2020 ein weiteres neues Wohn- und Begleitangebot für Menschen mit Behinderung.

Im Landkreis Cochem-Zell betreibt die St. Raphael CAB neben den Caritas Werkstätten und den INTEC-Betrieben in Cochem auch die Caritas Werkstätten und einen Inklusionsbetrieb (Wäscherei- und Textilservice) in Ulmen. Hinzu kommen die Ambulanten Dienste im Kreis Cochem-Zell. Über den Landkreis Cochem-Zell hinaus ist die St. Raphael CAB mit ihren Einrichtungen und Diensten auch in den Landkreisen Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich und Mayen-Koblenz vertreten.

Foto: St. Raphael CAB Mayen

www.st-raphael-cab.de