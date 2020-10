Verstärkte Corona-Kontrollen

Aufgesucht wurden Lokalitäten in Treis-Karden, Valwig, Bruttig-Fankel, Ernst und in der Stadt Cochem. In einem Fall wurden grobe Verstöße gegen die Coronaregeln und gegen das Gaststättengesetz ermittelt. Ansonsten wurden eher kleinere Verstöße festgestellt. Alle Verstöße werden, so die Kreisverwaltung, mit entsprechenden Anordnungen und Bußgeldverfahren geahndet. Darüber hinaus wurden in Alf, Bullay und in der Stadt Zell geprüft, ob die Einhaltung aller derzeit gültigen Regeln befolgt wird. Zudem wurden durch die Polizei anlassbezogene Personenkontrollen durchgeführt.

Archiv-Foto: Zender