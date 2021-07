Die Zeit des Wartens auf Kinoerlebnisse ist vorbei. Am Donnerstag, 8. Juli, laufen auch im Apollo-Kino in Cochem die ersten Filme wieder an. Zum Re-Start nach dem Corona-Lockdown können die Kino-Gäste "Die Croods - Alles auf Anfang", "Catweazle" und "Godzilla vs. Kong" sehen. Die offizielle Neueröffnung findet am Samstag, 10. Juli, 17 bis 18 Uhr, statt. Weitere Informationen: www.apollo-kino-cochem.de

Foto: privat