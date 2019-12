Wettbewerbssieg mit "Smartem Weinberg"

Der 5G-Innovationswettbewerb war vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) ausgerufen worden und soll die Einführung des 5G-Standards vorbereiten. Gemeinden und Landkreise sollten Projektideen für die Nutzung des 5G-Mobilfunkstandards entwickeln. Der Landkreis Cochem-Zell punktete mit einem regionalen Thema und dem angestrebten Nutzen für die regionale Weinwirtschaft. Mit dem Preisgeld kann nun ein ausführliches Konzept für einen sogenannten "Smarten Weinberg" erstellt werden. Hierfür stehen dem Landkreis etwa sechs Monate zur Verfügung. Mit dem Konzept kann der Landkreis an einem weiteren Wettbewerbsverfahren teilnehmen und hat die Chance eine Projektfinanzierung von bis zu vier Millionen Euro zu erzielen.

Die Projektidee umfasst die Entwicklung einer technischen Lösung zur Erfassung und Bewirtschaftung von Rebflächen in Steil- und Steilstlagen in Echtzeit. Um eine möglichst große Entlastung der Winzer zu erreichen, sollen die Geräte weitestgehend automatisiert fahren und arbeiten. Hierfür ist zum einem die Nutzung der 5G-Technologie und zum anderen eine technische Neuentwicklung notwendig. Die techni-sche Entwicklung bedarf Know-how aus den Forschungsbereichen Künstliche Intelligenz, Robotik, Sensorik und Informatik. Die Entwicklung soll daher in enger Zusammenarbeit mit einer Forschungsein-richtung und lokalen Winzern stattfinden. Neben der Unterstützung der lokalen Winzer geht es in dem Projekt um den Erhalt von bewirtschafteten Steilhängen. Letztere sind Element einer wertvollen und jahrhundertealten Kulturlandschaft, bilden Lebensraum für seltene Arten und locken zahlreiche Touristen in den Landkreis. Mit dem Projekt "Smarter Weinberg" kommt der Landkreis seiner Zielvorstellung eines "Smarten Landkreises" ein Stück näher. Das Preisgeld ermöglicht die frühzeitige Einführung der 5G-Technologie und die Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten, um die Weinwirtschaft und die gesamte Region zu unterstützen.

Foto: deckbar.de

www.bmvi.de