24. August 2021





"Wienpahl wandert"

Bremm. In der Reihe "Wienpahl wandert" erkundet SWR-Moderator Holger Wienpahl Touren in Rheinland-Pfalz – zum Beispiel jetzt den Calmont-Klettersteig an der Mosel. Am Freitag, 27. August, um 18.15 Uhr im SWR Fernsehen und schon jetzt in der ARD Mediathek.