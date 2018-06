"Wir sind Cochem-Zeller"

Am Sonntag, 19. August, steigt die vierte Auflage in Kaisersesch. Im Vorfeld des großen Festes von und mit den Cochem-Zellern, die aus aller Herren Länder in die Eifel, an die Mosel und auf den Hunsrück gekommen sind, soll eine Fotoausstellung in der Kreisverwaltung auf die Vielfalt aufmerksam machen und helfen Barrieren abzubauen. 31 Porträtaufnahmen von Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen in den Landkreis gekommen sind, um dort eine neue Heimat zu finden, wie es Landrat Manfred Schnur formulierte, zeigten den Erfolg von Integration und "geben ihr ein Gesicht". Ein Beispiel sei, so der Kaisersescher VG-Bürgermeister Albert Jung, Valentina Neumann, die sich unter anderem in der Arbeit im Mehrgenerationenhaus einbringe. "Die Deutsch-Russische Gemeinschaft ist in Kaisersesch ein wichtiger Teil der Gesellschaft", stellte Jung fest. Die Ausstellung wurde von der Leitstelle Ehrenamt des Landes Rheinland-Pfalz finanziell unterstützt.

Foto: Pauly

