Erfolgreiche Einbrecher

Durch ein aufgehebeltes Fenster wurde in eine Arztpraxis in der St. Castorstraße in Treis-Karden eingebrochen. Dort entwendeten die Täter Bargeld und ein Tablet. In Klotten, an der Moselstraße, wurde eine Scheibe zu einem Fahrradladen eingeschlagen und Bargeld gestohlen. In Cochem, in der Ravenéstraße, wurde ebenfalls in eine Arztpraxis und ein Bürogebäude eingebrochen, nachdem jeweils Fenster aufgehebelt wurden. Auch hier wurden die Täter fündig und entwendeten ebenfalls Bargeld.´

Hinweise an die Polizei Cochem telefonisch unter: 0 26 71 / 98 40.