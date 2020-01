Zwei Millionen Steine im Museum

Mehrere Raubüberfälle am Wochenende

Kreis Euskirchen. Am Samstagabend wurden in Euskirchen zwei 20-jährige Manner auf dem Netto-Parkplatz am Rüdesheimer Ring von vier maskierten Männern überfallen. Eines der Opfer wurde mit einem Teleskopschlagstock und mit Tritten malträtiert. Am Sonntagabend überfiel ein Maskierter einen Imbiss in der Kölner Straße in Zülpich. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einer Pistole.