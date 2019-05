500 Liter Wasser im Tank

Schüler sind schneller als ihr Schulbus

Kastellaun. Unter dem Motto: "9,5 Kilometer in einer Stunde? Da ist ja selbst mein Fahrrad schneller!" traten am Montag rund 30 Fahrradfahrer erfolgreich zur "Biebertal-Challenge" an. Hintergrund dieser Fahrradtour von Biebern nach Kastellaun ist die Einführung eines neuen Busfahrplans.

