Anklage im Fall "Hauroth"

+ Update: Sechs Kinder bei Busunfall verletzt +

Mandern. Bei dem Schulbusunfall, der sich am 6. Februar auf der B 407 zwischen Mandern und Kell am See ereignet hat, sind sechs Kinder leicht verletzt worden. Sie wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Auch der Busfahrer befindet sich im Krankenhaus.