Ausbau der K 24 beginnt

Landrat Manfred Schnur begrüßt, dass es allen Beteiligten gelungen ist, wie geplant mit dem Ausbau der K 24 in diesem Sommer zu starten: "Der Landkreis Cochem-Zell investiert weiter systematisch in das Netz der Kreisstraßen. Mit dieser Maßnahme wird die regional bedeutsame Achse der Kreisstraße 24 in der Substanz entscheidend verbessert."

Dipl.-Ing. Bernd Cornely, Leiter des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz, über die Details des Projektes: "Die K 24 befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Der Asphaltbelag weist auf dem gesamten Streckenabschnitt zahlreiche Netzrisse und Unebenheiten auf. An der Fahrbahn innerhalb des bewaldeten Gebietes sind besonders in den Kurven Setzungsschäden vorhanden. Um erneute Setzungen in diesem Streckenabschnitt zu vermeiden, werden als Böschungsstabilisierung Randbalken und Stützscheiben in Erdbetonbauweise unterhalb des talseitigen Fahrbahnrandes eingebracht. Die Erneuerung der Fahrbahn erfolgt ansonsten überwiegend im Hocheinbau, das heißt es werden neue Asphaltschichten auf den Bestand aufgebracht."

Die Umsetzung des rund 3,7 Kilometer langen Ausbaubereiches erfolgt in drei Abschnitten unter Vollsperrung. Der Verkehr wird daher für circa zehn Monate über die L 98 und L 107 bei Landkern umgeleitet. Die Baukosten in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro trägt der Landkreis Cochem-Zell. Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Maßnahme in Höhe von 79 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten.

Themenfoto: Archiv

