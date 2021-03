Am Samstag, 20. März, ist kurzfristig ein Zusatztag für Impfungen im Impfzentrum in Landkern eingerichtet worden. Hier können, so die Kreisverwaltung, fast alle ausgefallenen Termine nachgeholt werden. "Ich freue mich, dass wir diesen Personen so zeitnah ein neues Impfangebot unterbreiten können", betont Landrat Manfred Schnur. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Moderna.

Symbolfoto: Archiv

