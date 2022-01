Verkehrs-Unfallflucht in Zeltingen-Rachtig

Zeltingen. Am Sonntag, 2. Januar, gegen 15 Uhr, ereignete sich in der Fährstraße in Zeltingen-Rachtig ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.