Der Kirchturmuhr-Aufzieher geht in Rente

Auto ausgebrannt

Polch. Am frühen Freitagmorgen, 20. Dezember, gegen 2.20 Uhr, hat in der St. Georgenstraße in Polch ein "VW Golf" gebrannt.Das Auto parkte neben einem Klein-Lkw auf einem Anwohnerparkplatz. Polizeibeamte verständigten sofort die Feuerwehr und versuchten den Pkw mit einem Feuerlöscher zu löschen, was aber nicht gelang. Die rasch eintreffende Freiwillige Feuerwehr Polch…