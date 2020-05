Ein Gruß der Gastronomen

Wandern, Radeln, Natur erleben

Trier. Gerade in Zeiten des Coronavirus genießen jetzt viele Menschen in der Region Wanderungen in der Natur. Die heimischen Wälder und Radwege dienen als umweltschonende Kraftquelle und willkommende Abwechslung zu Quarantäne und Kontaktbeschränkungen – und bieten Perspektiven für den ungewissen Sommerurlaub 2020.