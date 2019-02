Eine starke Gemeinschaft

Das erste "ARGE"-Mobil wurde jetzt im Rahmen des Neujahrsempfangs des Gewerbevereins im Autohaus Gerhartz vorgestellt, das auch den Transporter zur Verfügung stellt. Der zweite Wagen kommt von der Firma Guido Werner - Kraftfahrzeuge und Service - aus Kaisersesch. Neben der fahrenden Werbefläche standen der ARGE-Rück- und der -Ausblick im Mittelpunkt des Empfangs. Siegfried Niederelz, Vorsitzender der ARGE, betonte in seiner Begrüßung noch einmal die Ausrichtung des Zusammenschlusses, der Gewerbetreibende aus der ganzen VG Kaisersesch ansprechen, informieren und vertreten soll. Ein Beispiel seien die regelmäßig stattfindenden Unternehmertreffen, die in verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten stattfinden. In ihren Grußworten lobten die Landtagsabgeordneten Anke Beilstein und Benedikt Oster die Arbeit der ARGE und den Wirtschaftsstandort VG Kaisersesch. Das geplante interkommunale Gewerbegebiet bei Hauroth biete zudem die Möglichkeit, Fachkräfte zu binden. Das solle, so Oster, aber im Einklang mit der Natur realisiert werden.

Fotos: Pauly