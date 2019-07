Ein Stück Paris am schiefen Turm

Unbekannte zünden Plakate an Kiosk an

Daun. Unbekannte Täter haben Lotto-Plakate an einem Kiosk in Daun angezündet und Kartoffelchips im Bereich des Kiosks verteilt. Zwischen Montagabend, 15. Juli, und Dienstagmorgen, 16. Juli, wurden durch bisher unbekannte Täter die angebrachten "Lotto"-Plakate am Kiosk im Bereich des Michel-Reinecke-Platzes in Daun, unmittelbar am ZOB, vermutlich mittels eines Feuerzeuges oder…