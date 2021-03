Am Freitagmittag, 19. März, wurde die Polizei in Cochem über einen Windradbrand bei Hambuch informiert. Es war glücklicherweise ein Fehlalarm. Die Melderin des "Brandes" erlag einer optischen Täuschung, denn vor dem Windrad schlängelte sich die Rauchsäule eines Gewerbebetriebs in den Himmel, der, so die Einschätzung der Polizei, durchaus mit einem Brand verwechselt werden konnte.

Symbolfoto: Zender