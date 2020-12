Gladiators: Drittes Spiel innerhalb einer Woche

Trier. Eine starke Team- und Defensivleistung bescherte den Gladiators am vergangenen Sonntag einen 75:70 Erfolg bei Science City Jena. Damit rückten die Gladiatoren nicht nur auf Platz sechs in der Tabelle der 2. Basketball Bundesliga vor, auch wurde die Bilanz auf drei Siege in fünf Spielen ausgebaut. Doch für die Trierer Basketballprofis bleibt nur wenig Zeit zur Rehabilitation, denn bereits diesen Mittwoch, den 9. Dezember (19:30 Uhr, Arena Trier) steht mit dem Heimspiel gegen die Bayer Giants Leverkusen die nächste wichtige Partie an.