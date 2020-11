Hoher Sachschaden bei Brand in DÃ¼ngenheim

Junge bei Unfall verletzt

Mendig. Am Donnerstag, 26. November, gegen 15.25 Uhr, ereignete sich in der Pellenzstraße in Mendig ein Verkehrsunfall bei dem ein zehnjähriger Junge verletzt wurde.