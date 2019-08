75-Jährige schlägt falsche Telekommitarbeiter in die Flucht

Weilerswist. Am Montag, 26. August, 11.30 Uhr, waren in Weilerswist wieder Betrüger unterwegs, die sich unerlaubt als Telekommitarbeiter ausgaben. Einer 75-jährigen Geschädigten gelang es zwar die Täter in die Flucht zu schlagen, dennoch erbeuteten die Männer Schmuck und Bargeld.