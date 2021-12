"Laufend" geholfen

Ein Sprichwort sagt "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!". Und genau das haben die Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Fachoberschule (FOS) Kaisersesch mit ihren Lehrerinnen und Lehrern getan. Als die Flutkatastrophe über die Ahr hereinbrach, wurde die Lehrerin Sandra Münch aktiv und man konnte der Erich Kästner-Realschule Bad Neuenahr alles was in einen Schulranzen gehört zur Verfügung stellen. "Wir haben 54 Schulranzen gepackt, die für Schülerinnen und Schüler waren, die bei der Flut alles verloren haben", erzählt Schulleiterin Doris Stutz. Dieser ersten Hilfsaktion der Kaisersescher folgte eine zweite. Im Rahmen des Sportunterrichts absolvierten 21 Klassen einen sogenannten "Spendenlauf". Dafür konnten die Schülerinnen und Schüler Sponsoren gewinnen. Dabei kamen mehr als 11.000 Euro zusammen, die der Förderverein der Schule auf 12.000 Euro aufstockte. Geld, das in Bad Neuenahr jetzt für Unterrichsmaterial verwendet werden soll, das direkt genutzt werden kann. "Unsere Sporthalle und unser Erdgeschoss mit allen Fachräumen, der Bibliothek und der Verwaltung wurden bei der Flut zerstört. Wir haben nur noch einfache Klassenräume im ersten und zweiten Stock", beschreibt die Schulleiterin die aktuelle Situation. Wird es auch über die zwei Hilfsaktionen hinaus einen Fortsetzung der Partnerschaft geben? "Wir haben angeboten einzelnen Klassen einen Tag in unseren naturwissenschaftlichen Fachräumen zu ermöglichen", sagt der Kaisersescher Schulleiter Hans-Jürgen Schmitz. Und Doris Stutz hält eine solch nachhaltige Partnerschaft auch für gut – unter anderem auch weil die Kaisersescher Schule eine FOS ist.

Foto: Pauly

