Ministerpräsidentin auf "Im Land daheim"-Tour

Die "Kümmerer" sind Frauen und Männer, die Menschen in der Verbandsgemeinde Kaisersesch dabei unterstützen, dass sie möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung leben können. Es ist, so VG-Bürgermeister Albert Jung, ein niedrigschwelliges Angebot gegen Vereinsamung. "Der Name der Kümmerer ist Programm, denn sie sind immer zur Stelle, wenn Hilfe im Alltag benötigt wird. Das ist ein wirklich wunderbares generationenübergreifendes Projekt, das ich im letzten Jahr mit dem Brückenpreis ausgezeichnet habe", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. In Zeiten der Corona-Pandemie sei, so Marion Klein, das Angebot im Mehrgenerationenhaus allerdings nicht umsetzbar. "Wir stellen uns natürlich die Frage, wie wir wieder Vertrauen schaffen", weiß die "Kümmerer"-Organisatorin, dass das Coronavirus Spuren hinterlassen wird.

Darber hinaus besuchte die Ministerpräsidentin noch die Tafel in Cochem und die Initiatoren des Projekts "Dorfwärme Blankenrath". Das ehrenamtliche Engagement sei, so Dreyer, keine Selbstverständlichkeit und die geleistete Arbeit mit Geld nicht aufzuwiegen. Deshalb müsse man auch immer Dankeschön sagen.

Foto: Pauly

www.wir-tun-was.rlp.de