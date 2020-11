Müllwagen stürzt in Straßengraben

"Klassik in Mayen" abgesagt

Mayen. Am 4. Januar 2021 sollte die neue Spielzeit der Konzertreihe ‚Klassik in Mayen‘ mit dem beliebten Neujahrskonzert endlich beginnen. Doch die wachsende Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland lässt ein solches Konzert, zu dem alljährlich über 300 Menschen in die St.-Veit-Kirche strömen, nicht zu.