Neue Drehleiter fÃ¼r die Feuerwehr

Der Landkreis Cochem-Zell hat sich im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Feuerwehrwesens mit 120.000 Euro an der Drehleiter, die rund 615.000 Euro gekostet hat, beteiligt. Dazu kommt noch eine in Aussicht gestellte Förderung des Landes Rheinland-Pfalz.

Schon in den ersten Tagen konnten bei einem Hausbrand in Düngenheim mit der neuen Drehleiter Menschen in großer Höhe gerettet werden. Das Einsatzgebiet umfasst nicht nur die Verbandsgemeinde Kaisersesch, sondern auch die Nachbargemeinden und wo immer sie im Ernstfall benötigt wird. Dabei steht die Brandbekämpfung nicht unmittelbar im Vordergrund, denn die meisten Einsätze seien statistisch gesehen technische Hilfeleistungen und rettungsdienstliche Unterstützung. VG-Bürgermeister Albert Jung freut sich über die in Aussicht gestellte Bezuschussung des Landes und bedankt sich ganz herzlich bei allen, die an der Beschaffung der Drehleiter mitgewirkt haben, insbesondere auch beim Landkreis Cochem-Zell.

Foto: VG Kaisersesch

www.kaisersesch.de