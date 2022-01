Neuer Pfarrer begrüßt

Im Rahmen eines feierlichen Hochamts wurde Michael Wilhelm als neuer leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Kaisersesch in der Wallfahrtskirche Maria Martental eingeführt. Die lange Zeit der Vakanz nach dem Weggang von Pfarrer Dr. Malburg im Jahre 2016 ist somit beendet. Die Einführung übernahm der stellvertretende Dechant Paul Diederichs, der dem neuen leitenden Pfarrer die Ernennungsurkunde von Bischof Dr. Stefan Ackermann übergab. Wilhelm legte anschließend den Amtseid ab und es erfolgte die symbolische Übergabe des Kirchenschlüssels und des Priestersitzes. Nachdem der Dechant auch die Heilige Schrift und das Ambo überreichte, folgte die Auftaktpredigt des neuen Kaisersescher Priesters. Wilhelm hob hervor, dass er sich auf die gemeinsame Wegestrecke, die er als Seelsorger mit den vielen Katholiken der Eifelgemeinden "in Glaube, Hoffnung und Liebe" gehen will, sehr freue. Er beginnt jetzt in den Gemeinden mit seiner Vorstellung und wird in den nachfolgenden Wochen jede Pfarrei der Pfarreiengemeinschaft Kaisersesch besuchen und sich im Rahmen einer Heiligen Messe persönlich vorstellen.

Zur Person: Michael Wilhelm wurde am 16.12.1963 in Nörtershausen geboren. Er hat 1984 in Koblenz sein Abitur gemacht und ging anschließend ins bischöfliche Priesterseminar nach Trier. Dort und in Tübingen studierte er Theologie. Nach der Priesterweihe am 7. Juli 1991 war er als Kaplan in Bitburg und Fließem tätig, anschließend in den saarländischen Pfarreien Reisbach und Schwarzenholz. Danach folgte für sieben Jahre die Berufung zum Leiter der "Diözesanstelle Berufe der Kirche im Bistum Trier". 18 Jahre lang war er als Pfarrer in der Innenstadt Neunkirchens tätig.

Foto: Dirk Lescher

www.pfarreiengemeinschaft-kaisersesch.de