"Sommernachtstheaterchen" begeisterte

Statt "In 80 Tagen um die Welt" ging es quer durch die deutsche Lyrik - von Ringelnatz, Morgenstern über Kästner bis hin zu Goethe - und Setche bekannter Humoristen und aus eigener Feder. 90 Minuten, die das Publikum begeisterten.

Unter anderem sinnierte ein "stinknormaler Grippevirus" über die "bucklige Corona-Verwandschaft", die die gute, alte Grippe-Familie in ihrer Ausbreitung und Wirkung in "Ischgl, an der Mosel und auf Malle" in den Schatten stellt. "Im nächsten Leben werd ich Fußpilz. Da weiß man was man hat", so der frustrierte Grippevirus.

Moderiert wurde die Revue von Maria Oster, Vorsitzende der Freilichtbühne am schiefen Turm, und dem 2. Vorsitzenden Otto Krechel. Beide verwiesen auf die Herausforderungen, denen sich der 155 Mitglieder zählende Theaterverein in Corona-Zeiten stellen muss. Ein Freundeskreis soll deshalb in Zukunft wirtschaftliche und ideele Unterstützung geben. Mehr zum Freundeskreis auf der Homepage www.theater-kaisersesch.de

Übrigens: allle sechs Vorstellungen waren binnen eines Tages ausverkauft. Da die Hygiene- und Abstandsauflagen eingehalten werden müssen, sind nur etwas mehr als 30 Besucherinnen und Besucher zugelassen.

Fotos: Pauly