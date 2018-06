Zwei Lkw zusammengekracht

Morbach. Am heutigen Mittwoch, 6.Juni, sind gegen 8.40 Uhr zwei Lkw im Bereich der B 327, Einmündung in Richtung Kreisverkehr Am Dreieck, ineinander gekracht. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein 27-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf der B 269 aus dem Kreisverkehr in Richtung B 327 und missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt eines aus Richtung Thalfang kommenden 42-jährigen LKW-Fahrers. Trotz Vollbremsung konnte der 42-Jährige den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Zugmaschine des Unfallverursachers wurde durch den Unfall derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit war. Für die Bergung der Zugmaschine wurde ein Spezialfirma beauftragt. Der zweite LKW konnte selbstständig zur nächsten Werkstatt fahren. Der Verkehr musste zweitweise über den Kreisverkehr "Am Dreieck" umgeleitet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 85.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Morbach mit 14 Mann, das DRK, die Straßenmeisterei Bernkastel und Thalfang sowie eine Streife der Polizei Morbach. Am heutigen Mittwoch, 6.Juni, sind gegen 8.40 Uhr zwei Lkw im Bereich der B 327, Einmündung in Richtung Kreisverkehr Am Dreieck, ineinander gekracht. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein 27-jähriger LKW-Fahrer…

