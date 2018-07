Filmpremiere, Auszeichnung und Fotoschau zum Jubiläum

Im Rahmen der Initiative Lebendige Moselweinberge sind Naturerlebnisbegleiter in jedem Jahr aufgerufen, „Leuchtpunkte der Artenvielfalt“ zu wählen. Das diesjährige Motto „rekordverdächtig“ suchte Flussabschnitte, die ideale Lebensbedingungen für bedrohte Arten bieten. Für die Naturerlebnisbegleiter Theo Haart und Elmar Kohl ist der Piesporter Moselbogen ein leuchtendes Beispiel für eine intakte Weinkulturlandschaft. Ihre fachlichen Ausarbeitungen überzeugten die Jury und bildeten die Grundlage für die am Samstag vollzogene Auszeichnung. ADD-Präsident Thomas Linnertz hob in seiner Laudatio die besondere ökologische Bedeutung des Piesporter Moselbogens hervor.

Um die Leuchtpunkte weithin bekannt zu machen, wurde ein fünfminütiger Film über den Piesporter Moselbogen erstellt. Mit aussagekräftigen und attraktiven Aufnahmen sind hier die Charakteristika herausgearbeitet, die den Betrachter in die wilde Romantik der Moselloreley eintauchen lassen. Theo Haart und Elmar Kohl zeigen Leitarten wie die Mauereidechse und Zippammer und geben ferner auch emotionale Einblicke in ihre Heimatregion.

Mit Drohnen oder vom Boot aus sind wichtige Aufnahmen entstanden, die dem Betrachter neue Perspektiven und spektakuläre Bilder bieten. Detailaufnahmen von Pflanzen und Tieren stellen deren artspezifische Lebensweise in den Vordergrund. Der Film ist auf der Homepage www.lebendige-moselweinberge.de und auf einem eigenen YouTubeKanal eingestellt. Über Verlinkungen ist er - wie später alle Filme zu den insgesamt sechszehn Leuchtpunkten - für Gemeinden, Winzerbetriebe, touristische Leistungsträger, Bildungseinrichtungen und sonstige im Anbaugebiet Mosel zu nutzen.

Indes können Interessierte nicht nur auf den medialen Kanälen neue Eindrücke sammeln, auch vor Ort, beispielsweise an den neuen Informationstafeln (siehe Bildergalerie), gibt es allerhand Wissenswertes zu Flora, Fauna und Geologie im Piesporter Moselbogen zu entdecken.





Info: Leuchtpunkt Piesporter Moselbogen

Wie ein riesiges Amphitheater öffnet sich der Piesporter Moselbogen gen Süden und beeindruckte bereits den römischen Gelehrten Ausonius. Das herausragende Element des gesamten Ensembles stellt die Moselloreley dar, deren Felsen direkt in die Mosel reichen. Im Zusammenspiel zwischen der natürlichen Vielfalt der Standorte und einer Jahrtausende währenden Weinbaukultur haben viele hunderte Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum gefunden, von denen so manche als selten und gefährdet gelten. So brütet hier die Zippammer als Leitart für die Moselweinberge. Von dieser seltenen Vogelart gibt es nur noch etwa 500 Brutpaare in ganz Deutschland. Über die Hälfte von ihnen brüten in Rheinland-Pfalz und davon wiederum zwei Drittel allein im Moselgebiet. Deshalb sind solche Bereiche wie der Piesporter Moselbogen von herausragender Bedeutung. Botanische Beispiele sind das glatte Brillenschötchen und die Steif-Segge, die im Piesporter Moselbogen ihren einzigen Standort in der ganzen Region Trier haben. Damit schlägt der Moselmäander wie kein anderer einen „Rekord-Verdächtigen“ Bogen zwischen Mensch und Natur.

Info: Filmprojekt zu den Leuchtpunkten der Artenvielfalt

Bis zum Jahr 2021 sollen sechszehn repräsentative Leuchtpunkte der vielfältigen Moselweinberge als kurze Filme in Szene gesetzt werden. Die Filme verknüpfen anschaulich wichtige Pflanzen- und Tierarten, sowie Natur- und Kulturlandschaftselemente mit den Inhalten der Initiative „Lebendige Moselweinberge“. So wird der enge Zusammenhang zwischen verantwortungsvollem Handeln und biologischer Vielfalt in der Weinkulturlandschaft Mosel verdeutlicht.

Foto: FF