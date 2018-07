Motorradfahrer stirbt auf Panoramastraße

"Enkeltrick": Polizei nimmt Täter in Wittlich fest

Wittlich. Bereits am Donnerstag, 21. Juni kam es in Wittlich um die Mittagszeit zu zwei sogenannten Enkeltrick-Anrufen. Die jüngeren Anrufer gaben sich jeweils als Enkel der Geschädigten aus und gaben vor, dass sie eine Eigentumswohnung in Trier kaufen wollen. Sie hielten sich in Trier auf und müssten schnellstmöglich eine Anzahlung in Höhe von 52.000 Euro bzw. 50.000 Euro leisten. Daher wurden die Angerufenen, ein 82-jähriger Mann und eine 77-jährige Frau, darum gebeten, das Geld von ihrem Konto abzuheben.